Tunisie : Il y a foule le premier jour des soldes, les articles intÃ©ressants partent en premier !

Tunisie : Il y a foule le premier jour des soldes, les articles intéressants partent en premier !

Ce jeudi 04 aout 2022 marque le premier jour des soldes d’été 2022, qui se poursuivront pendant six semaines.

Les magasins de prêt à porter pour enfants et adultes, de vêtements de sport, maroquinerie, accessoires, parfums et cosmétique, décoration, électroménager, ont lancé la première démarque de réductions allant de 20% à 50%. Avec de tels rabais, les Tunisiens seront-ils motivés pour faire du shopping ?

Gnetnews s’est rendu dans le plus grand centre commercial de Tunis, pour voir si la fièvre acheteuse s’est emparée des clients…

A 10h30, les embouteillages encombraient les alentours du Mall. Le parking était déjà complet à cette heure-ci. Visiblement, les clients étaient au rendez-vous malgré les températures élevées à l’extérieur frôlant les 36°C sur le grand Tunis. Les boutiques regorgeaient de potentiels acheteurs, qui se baladaient dans les rayons, comparaient les prix de la marchandise, pour s’arracher au plus vite les bonnes affaires…Les commerciaux et vendeurs étaient débordés et partaient dans tous les sens pour satisfaire les besoins des consommateurs….En effet, durant les soldes, ces derniers sont confrontés à plusieurs contraintes, comme les tailles et pointures limitées. « Premier venu, premier servi ! », a lancé une chargée de stocks en s’adressant à une cliente qui n’a pas trouvé chaussure à son pied… ».

Par ailleurs, pour attirer les clients et les rassurer sur la disponibilité de la marchandise, des commerces ont affiché sur les vitrines : » Soldes jusqu’à épuisement du stock »; une manière pour attirer les foules en leur garantissant une quantité suffisante, capable de répondre à leur demande.

Contrairement aux années précédentes durant la crise sanitaire, avec la baisse du trafic aérien et du rendement du secteur du textile, le secteur du prêt à porter semble, cette année, reprendre le rythme de ses activités. Les boutiques proposent non seulement des vêtements d’hiver en rabais, mais aussi des promotions sur de récentes collections d’été, comparées à l’année 2021…

Dans la file interminable devant la caisse d’une enseigne espagnole très sollicitée par les jeunes, nous avons croisé cette jeune femme, Salma, venue à la première heure pour acheter des pullovers en laine et un manteau. Elle nous a confié qu’elle était surprise de trouver aussi, des mules, escarpins et robes d’été avec des prix intéressants.

Selon elle, les nouveaux stocks déballés sont limités, les premiers arrivés auront plus de chance de trouver leur bonheur, d’où l’importance de se présenter dès les premiers jours des soldes malgré les faibles réductions, Souligne-t-elle. Fière de ses achats, Salma nous a confié qu’avec un budget de 500 DT, économisé durant deux mois, elle a pu acheter 7 articles soldés. « J’espérais acheter plus, mais avec cette somme c’est tout ce que j’ai pu m’offrir. Les prix demeurent chers en cette première démarque, notamment pour les petits budgets… », a-t-elle conclu.

Du côté des prix, les clients ne sont pas autant satisfaits, ils se permettent uniquement les achats essentiels. C’est le cas d’une maman d’un garçon de 6 ans, rencontrée dans le rayon de vêtements pour enfants. A la recherche d’une tenue pour la toute première rentrée scolaire de son fils, elle a longuement contemplé les étiquettes de prix, des pantalons, pulls, gilets et baskets…Mais en vain, tout lui semblait cher. « Un jeans de 70 DT affiche 42.900 DT après une réduction de 20%, quant aux baskets soldés ont une qualité médiocre, pour des tarifs encore exorbitants…Je ferai mieux d’attendre la 2ème et 3ème démarque pour d’éventuelles baisses plus percutantes… », nous dit-elle déçue.

Les magasins de cosmétique et de parfums se sont aussi mis aux soldes. Mais ces commerces semblent encore désertés, voire boudés par les clients. Avec des tarifs de 150 DT contre des flacons de 30 ML, et un minimum de 300 DT pour d’autres senteurs et coffrets composés, de grandes marques, ces magasins sont snobés par les Tunisiens…Les dépenses onéreuses ne figurent désormais plus dans la liste des priorités d’une clientèle de plus en plus désargentée…

E.B