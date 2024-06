Sommet CorÃ©e-Afrique: Hachani prÃ´ne une coopÃ©ration basÃ©e sur l’expÃ©rience

Sommet Corée-Afrique: Hachani prône une coopération basée sur l’expérience

Dans son discours lors du premier Sommet Corée-Afrique, le chef du gouvernement Ahmed Hachani a indiqué que cet événement marque une nouvelle étape dans la coopération entre les deux continents.

Il a affirmé que les défis relatifs aux changements climatiques, aux inégalités économiques et aux conflits ne peuvent être résolus que par une action collective et une coopération internationale renforcée.

« La Tunisie, en tant que pays africain et arabe, est fermement attachée au principe de la coopération Sud-Sud. Nous croyons que les pays du Sud ont beaucoup à apprendre les uns des autres et que nous pouvons travailler ensemble pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés », a-t-il dit en substance.

Hachani a également indique que la Corée du Sud est un modèle de réussite économique et sociale et que son expérience peut être précieuse pour les pays africains qui cherchent à développer leurs économies et à améliorer les conditions de vie de leurs populations. A cet égard le locataire de la Kasbah a mis en avant trois axes de coopérations:

D’abord le développement économique notamment en ce qui concerne la promotion de l’investissement, l’innovation technologique et le développement des compétences.

Par ailleurs, il a souligné que l’expérience coréenne en terme de paix et de sécurité pourrait apporter apporter une contribution précieuse aux efforts de paix et de sécurité en Afrique.

Et enfin le développement durable. Hachani a indiqué que la Corée du Sud peut partager son expertise en matière de développement durable avec les pays africains afin de les aider à s’adapter aux effets du changement climatique et à construire des économies résilientes.

« Je suis convaincu que ce premier sommet Corée-Afrique sera un succès et qu’il permettra de renforcer la coopération entre nos deux continents. La Tunisie est prête à jouer un rôle actif dans cette coopération et à contribuer à la construction d’un avenir meilleur pour tous », a-t-il conclu.

