Sommet de Doha : La Tunisie réaffirme sa solidarité avec le Qatar et son soutien indéfectible à la cause palestinienne

Doha a accueilli, le 15 septembre 2025, les travaux du Sommet arabe et islamique extraordinaire, auxquels la Tunisie a pris part par l’intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti. Ce dernier a présidé la délégation tunisienne sur instructions du président de la République, Kaïs Saïed, et a prononcé la Déclaration de la Tunisie.

Dans son intervention, le chef de la diplomatie tunisienne a transmis les salutations du président Saïed ainsi que la solidarité de la Tunisie avec le Qatar, son peuple et ses dirigeants, à la suite de l’agression dont l’émirat a récemment été victime.

La Tunisie a dénoncé avec force la poursuite par l’occupation israélienne de sa politique « agressive et arrogante », après près de deux années de guerre contre le peuple palestinien, marquées par des crimes qualifiés de génocidaires et une politique de famine. Tunis a mis en garde contre l’élargissement des attaques qui touchent désormais d’autres pays arabes et islamiques, dont le Qatar, pourtant engagé dans des efforts de médiation pour instaurer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

La déclaration a réaffirmé la position ferme de la Tunisie aux côtés du Qatar, en soutenant ses démarches pour défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté. Tunis a considéré que les agressions commises par l’entité occupante constituent une violation flagrante des lois internationales, des normes humanitaires et une menace directe pour la sécurité arabe et islamique.

Dans ce contexte, la Tunisie a appelé à l’unité des rangs et au renforcement de la coopération arabo-islamique pour faire face aux dangers qui pèsent sur la région. Elle a également exhorté la communauté internationale, et en particulier le Conseil de sécurité des Nations unies, à assumer ses responsabilités pour mettre fin aux massacres, à la famine et aux violations perpétrées dans les territoires palestiniens.

Tunis a insisté sur la nécessité d’intensifier les contacts avec les puissances régionales et internationales afin d’obtenir un arrêt immédiat des agressions contre Gaza et des attaques visant les pays de la région.

Réitérant son soutien « de principe et indéfectible » au peuple palestinien, la Tunisie a rappelé son engagement en faveur de l’établissement d’un État palestinien indépendant et souverain sur l’ensemble du territoire palestinien, avec pour capitale Al-Qods Al-Charif.

Enfin, la Tunisie a exprimé son souhait que le sommet extraordinaire de Doha débouche sur des mesures concrètes en faveur du Qatar et de la cause palestinienne, et qu’il contribue à renforcer l’unité et la capacité des nations arabes et islamiques à défendre leurs droits, restaurer la confiance en leurs ressources et jouer un rôle actif dans la construction d’une paix juste et d’un ordre international fondé sur l’équité.

Gnetnews