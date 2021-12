SONEDE : 5 personnes arrêtées lors du démantèlement d’un réseau de corruption

Un réseau de corruption repéré à la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE), a été démantelé le 10 décembre 2021, a annoncé, ce lundi 13 décembre 2021, la Garde nationale dans un communiqué.

Dans le cadre de cette affaire, 5 personnes ont été arrêtées et un avis de recherche a été lancé contre un sixième suspect.

Selon la Garde nationale, ces individus sont impliqués dans une affaire en lien avec le raccordement de biens immobiliers avec le réseau de distribution d’eau potable, l’attribution de fausses licences et abonnements à la SONEDE, plus l’installation de compteurs non conformes aux normes.

Gnetnews