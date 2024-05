Sonia Dahmani refuse de comparaître devant la justice: Un mandat d’amener émis à son encontre

L’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, convoquée de nouveau devant la justice « sans être notifiée de l’objet de l’affaire », a refusé de comparaître devant le juge d’instruction ce vendredi. Depuis la Maison de l’Avocat, elle a affirmé dans une déclaration à Diwan FM, qu’il est de son droit de demander un report, de connaître les raisons de sa convocation et de prendre connaissance du contenu de son dossier.

« Il est de mon droit de me défendre, oui, je m’insurge contre la tyrannie et cette folie que nous avons atteint dans ce pays ! Jusqu’à quand va durer ce harcèlement, les plaintes qui se suivent sur la base de l’article 24 ! Vous ferez taire Sonia Dahmani, vous en aurez vingt autres et puis des centaines. Vous empruntez la mauvaise voie, nous n’avons pas fait tout cela pour revenir à l’ère Ben Ali », a-t-elle déclaré.

Suite à son refus de comparaître et à sa demande de report de l’audition, les autorités judiciaires ont émis un mandat d’amener à son encontre. Les autorités sécuritaires ont été chargées de mettre ce mandat à exécution.

Gnetnews