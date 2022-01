Sousse / Mahdia: De nouveaux cas d’enfants piqués par des inconnus

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors a indiqué, via un communiqué, que de nouvelles alertes ont été portées à sa connaissance concernant deux élèves qui ont reçu des injections par des inconnus. Les faits se sont passés dans les gouvernorats de Sousse et Mahdia.

Le même département indique également que cinq filles avaient déjà subis des injections de produits inconnu dans les gouvernorats de Tunis, Gafsa et Tozeur. « « Des inconnus ont injecté des substances inconnues à trois fillettes à Tunis, Tozeur et Gafsa, qui ont été transférées à l’hôpital après la détérioration de leur état de santé », pouvait-on lire.

Autre alerte, celle de soupçons concernant un élève de 10 ans d’une école primaire de la ville de Msaken qui aurait reçu une injection par une femme qu’il ne connait pas.

Suite à cela, l’enfant a été pris en charge par le délégué à la protection de l’enfance à Sousse, et par un psychologue.

De son côté, la ministre, Amel Belhaj Moussa, a confirmé que la question du droit des mineurs fait l’objet d’un suivi particulier au vu de « l’abomination » de cette menace, et espère que les enquêtes qui ont été ouvertes dans ces affaires aboutiront à un résultat rapide.

