Sousse : Mise en service dâ€™une unitÃ© pilote de production dâ€™Ã©nergie verte Ã  partir des dÃ©chets

Sousse : Mise en service d’une unité pilote de production d’énergie verte à partir des déchets

L’unité pilote de production d’énergie verte issue de la valorisation du biométhane a été inaugurée mardi 4 février 2025 à la décharge régulée d’Oued Laya, dans le gouvernorat de Sousse. La cérémonie s’est tenue en présence de Takeshi Osuga, ambassadeur du Japon en Tunisie, et d’Aïda Robbäna, directrice du Bureau UN-Habitat Tunisie.

Fruit d’une collaboration entre les gouvernements tunisien et japonais, ce projet est mis en œuvre par UN-Habitat Tunisie. Il s’agit de la première installation du genre dans le pays, transformant les déchets en électricité grâce à la valorisation du biométhane. Cette initiative s’inscrit dans un programme plus large porté par UN-Habitat et le gouvernement japonais, visant à améliorer la gestion des déchets domestiques et plastiques ainsi qu’à promouvoir le recyclage en Tunisie.

En réduisant les émissions et en proposant un modèle durable, cette unité ambitionne d’être un projet pilote pour encourager le développement d’initiatives similaires à l’échelle nationale et internationale. « Ce projet représente la première démarche en Tunisie pour transformer les déchets en énergie renouvelable. Je suis ravi et honoré de voir la mise en œuvre de la Déclaration de Tunis de TICAD 8 se concrétiser en Tunisie grâce à cette collaboration », a déclaré Takeshi Osuga. Il a souligné l’importance des partenariats, notamment avec le ministère de l’Environnement, la STEG, le gouvernorat de Sousse et l’ANGED, pour assurer le succès et l’extension de cette initiative en Tunisie et au-delà.

Les responsables présents ont insisté sur l’impact environnemental et économique de cette transformation des déchets en énergie verte. En plus de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, cette approche s’inscrit dans les Objectifs de développement durable de l’ONU, en offrant une solution innovante aux défis environnementaux des villes tunisiennes.

Gnetnews