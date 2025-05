Soutien renouvelé de la Tunisie à la cause palestinienne : Mohamed Ben Ayed reçoit Ahmad Abou Houli

Le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, a reçu ce jeudi Ahmad Abou Houli, chef du Département des affaires des réfugiés et membre du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Lors de cette rencontre, le responsable tunisien a salué la résistance du peuple palestinien face à ce qu’il a qualifié de « génocide perpétré par les forces de l’entité occupante », aussi bien dans la bande de Gaza que dans les villes et camps de Cisjordanie. Il a réitéré le soutien ferme et constant de la Tunisie, à la fois au niveau de l’État et du peuple, au droit inaliénable des Palestiniens à l’autodétermination et à la création d’un État indépendant sur l’ensemble du territoire palestinien, avec pour capitale Al-Qods Al-Charif.

De son côté, Ahmad Abou Houli a exprimé sa gratitude envers la Tunisie pour ses positions de principe et son appui indéfectible à la cause palestinienne. Il a partagé avec son interlocuteur les derniers développements concernant la situation des réfugiés et l’évolution de la cause palestinienne, tant sur le plan régional qu’international.

