SuccÃ¨s mÃ©dical remarquable au CHU de la Rabta grÃ¢ce aux efforts exceptionnels de l’Ã©quipe mÃ©dicale

Succès médical remarquable au CHU de la Rabta grâce aux efforts exceptionnels de l’équipe médicale

Les équipes médicales du Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Rabta continuent de réaliser des succès impressionnants dans le domaine de la chirurgie cardiaque. Sous la direction des professeurs Mohamed Sami Mourali et Fatma Warda Torjman, l’équipe a réussi à effectuer plus de 70 interventions de cathétérisme et de régulation du rythme cardiaque chez des enfants et des adultes, dans le cadre d’une campagne médicale innovante.

Cette réussite est le résultat du dévouement des équipes médicales et paramédicales, qui ont travaillé en coordination étroite avec les associations tunisiennes « L’Oasis Charitable » et britannique « Eid Forum » dans le cadre de la « Campagne des petits cœurs ». Les efforts de l’équipe ont été déterminants pour obtenir ces résultats positifs, contribuant ainsi à améliorer la vie des patients.

Ces réalisations témoignent de l’engagement des équipes médicales tunisiennes à fournir des soins de santé avancés, avec la perspective de poursuivre la collaboration pour réaliser davantage d’interventions chirurgicales pour les enfants souffrant de maladies cardiaques dans les mois à venir.

