Suivi de l’avancement du programme spécial de logement social

Le 21 janvier 2025, une réunion de travail s’est tenue sous la présidence de Mme Sarah Zaafrani Zenzri, ministre de l’Équipement et de l’Habitat, pour faire le point sur les progrès du programme spécial de logement social et de la plateforme électronique dédiée à son suivi.

Au cours de la réunion, un état des lieux a été présenté concernant les deux volets principaux du programme :

-Élimination des habitations précaires et remplacement par de nouvelles unités résidentielles : Ce premier volet inclut la reconstruction, la rénovation ou l’extension des habitations existantes, que ce soit par la reconstruction sur place ou l’agrandissement des noyaux d’habitation. À ce jour, 9527 logements ont été réalisés, dont 7353 sont déjà terminés et occupés par les bénéficiaires.

-Construction de logements sociaux et aménagement de terrains : Ce volet comprend la programmation de 13 400 logements et terrains à vocation sociale, pour un coût global de 1038 millions de dinars. Parmi ceux-ci, 1689 logements et parcelles sont prêts à être livrés, et les listes des bénéficiaires sont en cours de préparation par les commissions régionales sous la supervision des gouverneurs. De plus, 2681 logements sont en construction, et 4002 logements ont déjà été remis aux bénéficiaires. Le lancement de 5000 nouveaux logements et terrains est également prévu dans les prochains mois.

Lors de la réunion, la ministre a insisté sur l’importance de l’accélération de la mise en œuvre de ce programme, soulignant qu’il vise à soutenir les familles à faibles revenus en leur offrant des logements décents, tout en éliminant les habitations précaires. Elle a également demandé que les efforts de tous les intervenants soient renforcés, en particulier pour accélérer la finalisation des listes des bénéficiaires afin de livrer les logements dans les meilleurs délais.

La ministre a également appelé à un lancement rapide de la plateforme électronique, qui permettra de suivre le programme de manière transparente et efficace, en assurant un échange immédiat des données entre les différentes parties prenantes et un contrôle rigoureux des critères d’éligibilité.

