Suivi des travaux du pont de Bizerte : La ministre de l’Équipement insiste sur le respect des délais

La ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzri, a présidé ce mercredi 12 mars une réunion consacrée à l’avancement des travaux du deuxième lot du projet de liaison permanente entre l’autoroute A4 et la ville de Bizerte. La séance a réuni un représentant de l’entreprise chinoise en charge du chantier, ainsi que des cadres du ministère, dont le directeur général des ponts et chaussées et la directrice de l’unité de réalisation du pont de Bizerte.

Ce deuxième volet du projet concerne la construction du pont principal, long de 2,1 km. Il s’agit d’un ouvrage métallique à double voie, recouvert de béton armé, comprenant 19 travées, dont trois traversent le canal de navigation sur une longueur totale de 900 mètres (257,5m – 292,5m – 257,5m). Avec une hauteur de 56 mètres au-dessus du niveau de l’eau, il permettra le passage de tous types de navires.

Lors de cette réunion, les discussions ont porté sur l’état d’avancement du projet et les solutions envisageables pour accélérer le rythme des travaux. La ministre a insisté sur la nécessité pour l’entreprise chinoise de renforcer les moyens humains et matériels sur le chantier afin de respecter strictement le calendrier préétabli et garantir une réalisation conforme aux standards de qualité exigés.

