Sultanat d’Oman: Les Tunisiens exemptÃ©s de visa sous certaines conditions

Sultanat d’Oman: Les Tunisiens exemptés de visa sous certaines conditions

Il sera désormais possible aux Tunisiens de se rendre au Sultanat d’Oman sans visa. Cette décision a été prise par les autorités Omanaises en faveur de 103 pays dans le but d’attirer plus de touristes.

Il y aura tout de même quelques conditions. D’abord il ne faut pas que la durée du séjour soit supérieure à 10 jours. La preuve d’une réservation confirmée dans un hôtel est obligatoire, ainsi que la souscription à une assurance et l’achat d’un billet de retour.

A noter que parmi les autres pays arabes à bénéficier de cette faveur figurent, la Jordanie, l’Egypte, l’Algérie, le Liban, le Maroc et la Mauritanie.

Gnetnews