Sundowns à Al Ahly : « Sirino ? Quand on veut Messi, on ne discute pas le prix »

Les dirigeants du club sudafricains de Mamelodi Sundowns ont sèchement répondu à leurs homologues d’Al Ahly au sujet de leur attaquant vedette, Gaston Sirino. Dans le viseur du champion d’Afrique en titre depuis plusieurs mois, le joueur de 29 ans vaut très cher : « Celui qui veut Sirino n’a qu’à payer. Et pour pouvoir le recruter, il faut payer 5 millions d’euros. C’est comme quand on veut recruter Messi, on ne discute pas le prix ».

