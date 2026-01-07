Supercoupe d’Espagne : Le Barça balaye l’Athletic Bilbao

Pour la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, le FC Barcelone a livré une prestation magistrale en écrasant l’Athletic Bilbao sur le score fleuve de 5-0, ce mercredi 7 janvier 2026 à Jeddah. Les Blaugranas ont plié la rencontre dès la première période en inscrivant quatre buts grâce à Ferran Torres (22e), Fermín López (30e), le jeune Roony Bardghji (34e) et une frappe puissante de Raphinha (38e). Au retour des vestiaires, l’attaquant brésilien Raphinha s’est offert un doublé (52e) pour parachever le succès des siens, malgré quelques tentatives désespérées des frères Williams pour sauver l’honneur.

Avec cette démonstration de force, les hommes de Hansi Flick se qualifient pour la finale où ils affronteront le vainqueur du derby madrilène entre le Real et l’Atlético.