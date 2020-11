Taboubi prône une vision pour promouvoir l’investissement et le développement dans les régions

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, s’est entretenu ce vendredi 13 novembre, avec le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, à la Kasbah.

Mechichi a réitéré l’intérêt qu’il porte à la concentration avec les organisations nationales et toutes les forces politiques agissantes dans le pays, pour œuvrer ensemble en faveur d’une approche de développement intégrale, étant donné que les expériences de développement antérieures, et les demi-mesures ont prouvé leur inefficience sur le terrain.

Dans une déclaration à l’issue de l’entrevue, le chef de la centrale syndicale a indiqué que la rencontre avait porté sur la situation générale dans le pays, notamment pour ce qui est de la situation sociale, et la hausse des prix sans précédent.

Taboubi a pointé les difficultés rencontrées par le dispositif agricole, en matière de commercialisation, à cause de l’abondance de la production, appelant à la nécessité de contrôler les circuits de distribution.

S’agissant de la crise sanitaire, Taboubi a plaidé pour l’appui des hôpitaux publics, et la protection du personnel de santé.

Le SG de l’UGTT s’est arrêté aux tensions sociales qui secouent plusieurs régions, lesquelles requièrent une vision pour promouvoir l’investissement et le développement. Il a appelé à envoyer des messages positifs et concrets aux populations dans différentes régions, et à leur garantir les attributs d’une vie décente.

Gnetnews