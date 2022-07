Tourisme : Tarifs des hôtels dans les différentes stations balnéaires de Tunisie

Après un ralentissement de l’activité touristique pendant deux ans à cause de la pandémie du covid-19, les hôteliers tentent cette année de combler le manque à gagner. Les perspectives pour la saison touristique 2022 s’annoncent prometteuses, notamment après l’annonce de la réouverture des frontières terrestres entre la Tunisie et l’Algérie dans trois jours, le 15 juillet courant, et l’affluence de touristes algériens qui va en résulter.

Les recettes générées par ce secteur jusqu’ à la date du 10 juin ont augmenté de 51%, pour se situer au niveau de 1,1 milliard de dinars, selon les derniers indicateurs monétaires et financiers publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Les chiffres relatifs au retour des touristes étrangers dont le nombre a atteint les 2.102.321 en 2022, font en effet état d’une hausse de 100% par rapport à l’année écoulée, d’après l’Office national du tourisme tunisien (ONTT).

De son côté, la clientèle tunisienne s’attendait à une baisse des tarifs pour pouvoir profiter des séjours en hôtel, des promotions, des formules attractives en All In et des facilités de paiement. Mais les prix affichés par ces établissements, semblent inaccessibles pour la plupart, notamment avec l’inflation et la cherté du coût de la vie en Tunisie.

Une hausse vertigineuse des tarifs des séjours en hôtel

Plusieurs établissements touristiques ont doublé voire triplé leurs tarifs, en cette haute saison durant les mois de juillet et aout, comparé à l’année dernière (2021), durant laquelle la clientèle locale à quasiment sauvé la saison touristique estivale, vu la fermeture des frontières et les restrictions liées aux voyages.

Avec des tarifs au rabais, les établissements ont même annoncé complet en juillet/aout 2021, malgré les difficultés liées à la pandémie du coronavirus.

Sur les plateformes de réservations et en parcourant les offres proposées par les agences de voyage, nous avons pu cerner la fourchette des prix pour différentes gammes d’hôtels, dans différentes villes touristiques.

Les 5* à Hammamet sont inaccessibles aux petits budgets, avec des tarifs allant de 350 DT à 820 DT la nuitée en LPD ou en demi pension. Les deux nuitées à Djerba, vont de 400 DT en All inclusive soft dans un 3* à 1620 dans 5*. Les hôtels à Sousse, cette ville côtière très sollicitée par les Tunisiens en été, proposent des tarifs similaires : plus de 700 DT pour une nuitée dans un 5* de haute de gamme pour adultes uniquement, entre 260 DT et 350 DT en LPD dans des hôtels de 4* et 3*. Les mêmes tarifs sont proposés par les hôtels à Korba avec des différences légères de 200 DT. En revanche, un peu plus loin à Monastir et Mahdia, les hôtels annoncent des tarifs moins chers, de 220 DT 360 DT en LPD dans 3* et 4*.

En effet, les prix ne sont pas aussi chers partout, il existe aussi des hôtels de 3* à 90 DT la nuitée, et des réductions de 25/30% via des agences de voyage…Outre les factures de 1000 DT et plus, qui peuvent être payées en facilité sur 3 à 8 mois au maximum, proposent les tours opérateurs. Malgré ces efforts, l’affluence des tunisiens demeurent timide cette année, nous confirme une chargée de réservation dans une agence de voyage, basée sur le Grand Tunis.

« Afin de minimiser le coût des vacances en hôtel, les clients fuient de plus en plus ces villes touristiques, pour aller vers Mahdia, Kerkenah, et Tabarka. Ces régions disposent des plus belles plages du pays. Ce sont des villes balnéaires moins peuplées en été, pour ceux qui cherchent à profiter du calme, du soleil et des recettes culinaires locales, loin du tourisme massif…Le plus grand avantage dans ces endroits, ce sont les dépenses en restaurants, artisanat et visites hors de l’hôtel qui coutent moins chers ».

Les prix d’accès à une plage privée

Les plages d’hôtel privées, d’habitude consacrées uniquement aux résidents de l’établissement, sont payantes pour les non résidents. Pour une baignade avec une table pied dans l’eau au déjeuner, les hôtels de 4* et 3* imposent un Pass d’entrée de 120 DT à 140 DT, dont 80/70 DT consommables avec la formule soft. Une journée à la mer, en toute sécurité dans ces endroits coute ainsi pour un Tunisien moyen, à peu près 280 DT le couple. Soit le prix d’un séjour en hôtel…

Par ailleurs, pour ceux qui envisagent de louer une maison de vacance pour une semaine à Hammamet, Nabeul, Kélibia, Tazarka, Bizerte, une nuitée peut aller de 1500 DT (pour 4 à 5 couples), à 500 DT la nuitée pour les villas au bord de la mer avec piscine également. Cela revient moins chères pour les familles nombreuses qui peuvent partager une demeure luxueuse, avec des services de sécurité inclus, un gardien, aide ménagères… Selon les plateformes de location et les groupes de vacances sur les réseaux sociaux, les appartements sont moins chers, notamment ceux situés au centre ville ou à quelques mètres de la plage (200 DT la nuitée dans un S+2 meublé).

E.B