Tensions entre Jarda et ses joueurs ? Le Raja dément

Quelques médias marocains ont évoqué des désaccors et des tensions entre le coach tunisien du Raja de Casablanca, et certains joueurs de l’équipe. Connu pour sa rigueur, l’ex technicien de l’USMo a été publiquement soutenu par le club.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Raja a indiqué : « Il n’existe aucun désaccord entre notre coach et nos joueurs. L’ambiance dans le groupe est parfaite et le moral de tout l’effectif est intact. Tout le monde est concentré sur les prochains challenges et partage la vision de l’entraineur qui est basée sur la rigueur et la discipline ».

GnetNews