TICAD 9 : La cheffe du gouvernement plaide pour un nouvel ordre économique mondial plus juste et équitable

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a prononcé jeudi 21 août 2025 à Yokohama le discours de la Tunisie lors de l’ouverture de la neuvième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9).

Dans son allocution, Mme Zenzri a d’abord transmis les salutations du chef de l’État aux autorités et au peuple japonais, exprimant la gratitude de la Tunisie pour l’accueil réservé et rappelant que Tunis avait abrité avec succès l’édition précédente en 2022. Elle a également invité les participants à visiter le pavillon tunisien à l’Exposition universelle d’Osaka, où la Tunisie a organisé cette année sa journée nationale.

La cheffe du gouvernement a souligné que les dernières années avaient mis en évidence les déséquilibres et les limites du système économique mondial actuel, qui a fragilisé les économies africaines malgré leurs ressources considérables. Elle a plaidé pour l’adoption de nouvelles approches de développement en Afrique, en cohérence avec « l’Agenda 2063 » de l’Union africaine, afin de créer des opportunités d’emploi et de réduire les disparités.

Mme Zenzri a affirmé que la Tunisie, fière de son ancrage africain, appelle à l’instauration d’un ordre économique mondial plus efficace, plus juste et plus équitable, reposant sur trois principes essentiels :

-le respect de la souveraineté nationale et des choix propres à chaque pays,

-l’accompagnement des États africains dans l’élaboration de modèles de développement innovants basés sur leurs capacités internes plutôt que sur les aides et prêts extérieurs,

-l’allègement du fardeau de la dette des pays africains, en allant jusqu’à l’annulation ou à la restructuration, conformément aux propositions déjà avancées par le président Kaïs Saïed lors du Sommet de Paris en 2021.

Elle a par ailleurs exhorté le Japon et les institutions financières internationales à intensifier leurs investissements en Afrique, en particulier dans des secteurs innovants tels que les technologies modernes, les énergies renouvelables, la gestion de l’eau et la transition numérique.

Mme Zenzri a rappelé que la Tunisie prépare actuellement son plan de développement 2026-2030, élaboré pour la première fois sur la base d’une approche participative traduisant « la volonté populaire », avec pour priorités la justice sociale, le rôle social de l’État et un climat favorable à l’investissement.

Elle a également souligné la solidité des relations de coopération entre la Tunisie et le Japon, portées par les ressources humaines qualifiées de la Tunisie, son positionnement stratégique et un cadre attractif pour les investisseurs.

En conclusion, la cheffe du gouvernement a affirmé que la vision nationale de la Tunisie s’inscrivait dans la continuité des objectifs du TICAD et a exprimé l’espoir que cette neuvième édition débouche sur des résultats concrets répondant aux aspirations des peuples africains.

