Toulouse abrite les journÃ©es culturelles et Ã©conomiques tunisiennes

Toulouse abrite les journées culturelles et économiques tunisiennes

Les journées culturelles et économiques tunisiennes de Toulouse sont organisées dans leur sixième édition, du 25 avril au 18 Mai dans la ville française de Toulouse, et ce en partenariat, entre l’association JCETT, le consulat tunisien de Toulouse, l’ambassade de Tunisie en France, en collaboration avec la municipalité de Toulouse, le CEPEX, l’Office national de l’Artisanat (ONA), l’ONTT et la compagnie Tunisair.

Près de 20 exposants ont contribué, pendant la semaine du 25 Avril au 01er Mai, à faire connaitre la culture et le patrimoine tunisien à la ville de Toulouse, à travers des activités artistiques, folkloriques, ainsi que des expositions de produits et métiers tunisiens, et ce dans les allées de Jean Jaurès, à la rue, Les Ramblas, rapporte le CEPEX dans un communiqué.

Ils sont répartis entre artisans, sociétés nationales, agences de voyage, oléiculteurs, producteurs d’épices, de dattes, de pattes…cosmétiques, joailleries, habits traditionnels, produits faits mains…ont agrémenté cette kermesse.

Cet évènement, devenu une tradition dans la ville rose, vise à promouvoir la richesse et la dynamique de l’offre commerciale, économique, touristique, et culturelle de la Tunisie. Il a permis de commercialiser le produit national et d’identifier les demandes du marché français.

Gnetnews