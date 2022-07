Tunisie : Des soins amincissants pour éliminer les défauts du corps (Entretien avec Mariem Boussarsar)

Rondeurs disgracieuses, cellulite, peau d’orange… Tel est le cauchemar des femmes pendant les vacances d’été.

Hormis les régimes et la chirurgie esthétique, il existe de nos jours de nouvelles techniques qui permettent d’éliminer ces défauts sans effort. Il s’agit de la « minceur high-tech ». Un créneau de plus en plus tendance en Tunisie depuis cinq ans.

Pour en savoir plus nous avons rencontré Mme Mariem Boussarsar, propriétaire du cabinet « Relooking beauté minceur », franchise française, située aux Berges du Lac 2 à Tunis. La professionnelle nous a présenté les différentes méthodes de ces soins amincissants.

La madérothérapie

La madérothérapie est une des techniques les plus en vogue en ce moment en Tunisie à en croire les centres qui font florès, notamment dans la capitale, et qui proposent ce genre de massage.

Un rouleau ressemblant à celui utilisé pour la pâtisserie, des râteaux, des champignons ou même des ventouses…à première vue, difficile de croire que ces ustensiles en bois puissent remodeler le corps humain. Et pourtant les premiers résultats apparaissent au bout de seulement quelques séances.

Le bois permet de détruire la cellulite et les émotions négatives. « Héritée d’un savoir-faire traditionnel colombien, la madérothérapie aide à lisser le grain de peau et à casser la cellulite », nous explique Mariem Boussarsar. En réalité le massage va remodeler la silhouette en faisant “dégonfler” les zones traitées.

Elle s’avère très efficace pour éliminer la cellulite et la peau d’orange. «C’est un peu douloureux et les séances durent entre 1h et 1h30 », nous dit-elle.

LPG endermologie

LPG® endermologie, technique brevetée, propose une alternative 100% naturelle. Elle permet de relancer l’activité cellulaire endormie au cœur de la peau afin de lutter contre toutes manifestations disgracieuses comme les rides, la peau relâchée, les rondeurs rebelles ou la peau d’orange.

« C’est comme le palper-rouler manuel, sauf que c’est mécanique. La séance dure 35 minutes. La machine permet de réaliser un déstockage des graisses en profondeur. Cela casse les zones de graisse, lisse la peau et diminue la cellulite et les capitons, qui sont la bête noire de beaucoup de femmes », indique Mme Boussarsar. Il existe également des modules réglables sur la machine pour par exemple galber le pli qui se situe sous le fessier.

« L’endermologie peut agir sur les parties à la fois androïdes (ventre) et gynoïde, c’est à dire au niveau des cuisses, plus communément appelée culotte de cheval », ajoute-t-elle.

Relook 4 en 1

Il y a une technique, dont est particulièrement fière Mariem Boussarsar et qui connait un véritable succès: le « Relook’ 4 en 1 ».

C’est un combiné de quatre technologies qui se déclenchent de manière simultanée grâce à des électrodes: ultra-sons, électro-stimulation, électrolyse et drainage intégré.

« L’avantage de ce soin c’est qu’il peut cibler jusqu’à 16 zones du corps en une seule fois. Il repose sur le renforcement musculaire et cela peut même toucher des muscles que l’on arrive pas à atteindre avec le sport », souligne la professionnelle.

Drainage lymphatique/ Pressothérapie

Avec la chaleur, notamment en période estivale, les femmes souffrent de rétention d’eau. C’est cette sensation de jambes lourdes et de chevilles qui gonflent en fin de journée.

Ainsi, la pressothérapie apparait ici comme une solution miracle à ces problèmes qui peuvent devenir un vrai handicap dans la vie de tous les jours. Elle fait désormais partie de la routine de nombreuses personnes, dans le cadre de l’optimisation des performances sportives ou encore dans un soucis de bien-être physique et esthétique.

Le patient entre dans une sorte de combinaison à coussinet d’air gonflables qui vont se gonfler puis se dégonfler successivement de manière à accélérer le retour veineux. En effet, la compression va produire une pression permanente empêchant les veines de se dilater et accélérer ainsi le retour veineux vers le cœur permettant une amélioration de la circulation sanguine. C’est pourquoi des séances de pressothérapie sont prescrites aux personnes présentant des problèmes de circulation sanguine.

« La préssothérapie est très recommandée après une séance de destockage (endermologie) pour éliminer tout ce qui a été a cassé », nous dit Mariem Boussarsar. « Cela peut être effectué de manière manuelle.

Dans ces cas là, nous sommes sollicités par des médecins esthétiques car cela est très recommandé après les intervention de liposuccion », ajoute-t-elle.

Cryolipolyse

La Cryolipolyse s’avère être une réelle alternative à la liposuccion. Sans risques, elle fait fondre la graisse en occasionnant la mort des cellules graisseuses grâce au froid apposé sur la peau et à l’aspiration avec la machine.

« Il est scientifiquement prouvé que le froid élimine un tiers à un quart des cellules graisseuses. C’est comme une ventouse qui aspire le bourrelet. La séance dure 40 minutes, et la température est établie à 0°. Les effets sont visibles sur trois semaines », affirme Mme Boussarsar.

Cette technologie est idéale pour l’intérieur des cuisses, le ventre, les bras, mais aussi les genoux, dont l’amas graisseux est typique chez les méditerranéens.

Sport et hygiène alimentaire

Si ces soins amincissants peuvent paraître miraculeux et sans efforts, Mariem Boussarsar précise qu’ils doivent être obligatoirement accompagnés d’une activité physique régulière et d’une hygiène alimentaire équilibrée.

« En parallèle avec ce soin il faut un rééquilibrage alimentaire et une activité sportive soutenue deux à trois fois par semaine. Nous collaborons également avec le Dr Ridha Mokni, nutritionniste reconnu qui peut proposer aux patients un programme basique ou des régimes un peu plus spécifiques », nous dit-elle.

Les profils des patients

Les profils des patients qui consultent sont très variés et de tous âges. « Nous avons aussi bien de jeunes adolescentes que des femmes plus âgées. La plupart du temps c’est l’effet des régimes yoyo qui les poussent vers la minceur high-tech », analyse la propriétaire du centre « Relooking minceur beauté ».

« Les soins amincissants attirent également des femmes qui sont contre la chirurgie ou au contraire celles qui ont fait beaucoup de chirurgie, qui ne supportent plus les opérations et qui viennent pour combler les défauts », assure l’experte.

Selon elle, depuis quelques années, de plus en plus d’hommes poussent les portes de ce genre de centres afin de gommer les imperfections. La gente masculine vient surtout pour remodeler leur ceinture abdominale qui est le principal complexe chez nombre d’entre eux.

En somme, le minceur high-tech se définit comme une réelle alternative à la chirurgie esthétique avec zéro risques sur les éventuels problèmes que peuvent générer les opérations.

De plus, avec la démocratisation de ces méthodes, dites paramédicales, les prix sont devenus au fil des années abordables. Les tarifs pour des séances isolées varient entre 45 à 120 dt, selon la technique ou la technologie utilisée.

Des packs personnalisés en fonction du besoin et du budget peuvent être imaginés grâce à un diagnostic préalable. « La fourchette des packs se situe entre 450 à 1500 dinars, en fonction de la durée des soins », assure Mme Bousarssar.

A l’occasion des fêtes de fin d’année ou, comme en ce moment, de l’été, de nombreux centres offrent des promotions alléchantes.

Wissal Ayadi