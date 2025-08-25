Transition énergétique : le projet d’extension de la centrale éolienne de Sidi Daoud entre dans une phase décisive

25-08-2025

Le projet d’extension de la centrale de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne à Sidi Daoud, dans la délégation d’El Haouaria (gouvernorat de Nabeul), devrait franchir une étape majeure avec la signature du contrat de lancement prévue au quatrième trimestre 2025.

Cette initiative permettra de tripler la capacité installée du site, passant de 10,5 mégawatts à une fourchette comprise entre 29 et 33 MW, marquant ainsi un progrès significatif dans la transition énergétique de la Tunisie.

Une réunion récente au siège du gouvernorat de Nabeul, sous la supervision de la gouverneure Hana Chouchani, a permis de faire le point sur l’avancement des préparatifs et de présenter les principales composantes du projet. La gouverneure a souligné l’importance stratégique de l’initiative pour la promotion des énergies renouvelables et le renforcement du développement durable, appelant au respect strict des délais et à une coordination étroite entre les différentes parties prenantes.

Selon la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), le coût global du projet est estimé à 100 millions de dinars, financé par un accord de prêt conclu avec la Banque allemande de développement (KfW). Cette extension s’inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer l’indépendance énergétique du pays et à diversifier ses sources de production.

Gnetnews

Fil d'actualités

Transition énergétique : le projet d’extension de la centrale é

25-08-2025

Crédit bancaire en Tunisie : Une croissance modeste mais stable en

25-08-2025

Mohamed Ali Nafti rencontre la communauté tunisienne à Djeddah ava

25-08-2025

Tunis : Démantèlement d’un réseau spécialisé dans le cambriol

25-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

Transition énergétique : le projet d’extension de la centrale éolienne de S

25-08-2025

Crédit bancaire en Tunisie : Une croissance modeste mais stable en 2024

25-08-2025

Mohamed Ali Nafti rencontre la communauté tunisienne à Djeddah avant la réuni

25-08-2025

Tunis : Démantèlement d’un réseau spécialisé dans le cambriolage d’éco

25-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025