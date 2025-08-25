Transition énergétique : le projet d’extension de la centrale éolienne de Sidi Daoud entre dans une phase décisive

Le projet d’extension de la centrale de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne à Sidi Daoud, dans la délégation d’El Haouaria (gouvernorat de Nabeul), devrait franchir une étape majeure avec la signature du contrat de lancement prévue au quatrième trimestre 2025.

Cette initiative permettra de tripler la capacité installée du site, passant de 10,5 mégawatts à une fourchette comprise entre 29 et 33 MW, marquant ainsi un progrès significatif dans la transition énergétique de la Tunisie.

Une réunion récente au siège du gouvernorat de Nabeul, sous la supervision de la gouverneure Hana Chouchani, a permis de faire le point sur l’avancement des préparatifs et de présenter les principales composantes du projet. La gouverneure a souligné l’importance stratégique de l’initiative pour la promotion des énergies renouvelables et le renforcement du développement durable, appelant au respect strict des délais et à une coordination étroite entre les différentes parties prenantes.

Selon la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), le coût global du projet est estimé à 100 millions de dinars, financé par un accord de prêt conclu avec la Banque allemande de développement (KfW). Cette extension s’inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer l’indépendance énergétique du pays et à diversifier ses sources de production.

Gnetnews