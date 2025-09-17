Travaux de démolition d’un pont à Ben Arous : Circulation partiellement déviée les 17 et 18 septembre

La circulation connaîtra des perturbations nocturnes sur la route régionale n°22, au niveau de l’hôpital des grands brûlés de Ben Arous, en raison des travaux de démolition de l’ancien pont qui enjambe cette route.

Dans un communiqué publié mardi, le ministère de l’Équipement et de l’Habitat a précisé que le trafic sera partiellement dévié dans le cadre du projet d’extension de l’entrée sud de la capitale (lot n°3). La coupure interviendra les nuits du mercredi 17 et du jeudi 18 septembre 2025, de 22h à 5h du matin.

Les usagers se dirigeant vers Tunis pourront emprunter temporairement une déviation : un virage à gauche vers la route menant à Hammamet (qui sera exceptionnellement à double sens sur environ 100 mètres), avant de reprendre à droite pour rejoindre la route en direction de la capitale.

Le ministère appelle l’ensemble des conducteurs à faire preuve de prudence, réduire leur vitesse et respecter la signalisation mise en place aux abords du chantier.

Gnetnews