Travaux sur le pont Hannibal : interruption partielle du TGM dimanche

La Société des Transports de Tunis (STT) a annoncé qu’en raison de travaux programmés pour l’installation d’unités de support sur le pont situé au point kilométrique 15,990 à Carthage Hannibal, le trafic du TGM sera interrompu le dimanche 7 septembre 2025, de 7h à 19h, sur le tronçon reliant Kheïreddine à La Marsa Plage.

Le service entre Tunis Marine et La Goulette Casino restera, lui, inchangé.

Pour pallier cette interruption, la STT prévoit un renfort de bus sur la ligne n°347, avec des départs supplémentaires aux heures de pointe entre Tunis Marine et Sidi Bou Saïd.

Côté circulation routière, le pont Hannibal sera fermé de 6h à 13h. Les automobilistes sont invités à suivre les itinéraires de déviation :

-Depuis Sidi Bou Saïd : emprunter la route puis faire demi-tour via le pont Amilcar et l’avenue Habib Bourguiba.

-Depuis La Goulette vers La Marsa : effectuer le détour via le pont Amilcar.

La STT appelle les usagers à organiser leurs déplacements en conséquence.

Gnetnews