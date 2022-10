Trois Tunisiens font partie du classement des 100 meilleurs jeunes dirigeants en Afrique

Trois jeunes dirigeants tunisiens (âgés de moins de 40 ans) font partie du classement 2022 des 100 meilleurs jeunes dirigeants en Afrique, publié par l’Institut français, Choiseul.

Intitulé « leaders économiques de demain », ce classement identifie et classe les jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins appelés à jouer un rôle important dans le développement de l’Afrique dans un avenir proche.

« Dirigeants d’entreprises florissantes, entrepreneurs à succès, investisseurs et porteurs de projets innovants », font partie de ce classement. Ces jeunes leaders économiques incarnent le dynamisme et le renouveau de tout un continent et portent les espoirs de toute une génération, souligne l’Institut Choiseul.

Les trois lauréats tunisiens sont Ghassen Ben Aissa, Directeur Général de G-Logistic qui occupe l’honorable 14ème place. Il est diplômé de l’École des Ponts ParisTech, USTL, ainsi que de l’université Paris Dauphine.

Il est suivi par Iheb Triki qui occupe la 55ème position. Il est co-fondateur et chef exécutif de Kumulus Water. Il est diplômé de l’École Polytechnique, Berkeley University.

Le troisième tunisien, lauréat du classement, au 63ème rang, est Mohamed Ali Ben Arbia. Il est partenaire-conseiller (Advisory Partner) de Crowe. Il est diplômé de l’IHEC Carthage, université Jean Moulin, et IHE Paris.

Le trio de tête de ce classement est constitué du Libyen Shaban Whiba, Directeur Général de Whiba holding qui trône à la première place.

Leila Bouamatou, directrice Générale de la Banque de Mauritanie, et Anta Babacar Ngom Diack, Directrice Générale de Sedima Group (Sénégal), occupent respectivement la 2ème et 3ème places.

Gnetnews