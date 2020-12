Trois Tunisiens, parmi les 100 leaders africains les plus influents

Trois Tunisiens figurent dans le classement de l’Institut Choiseul 2020, qui honore 100 jeunes leaders économiques africains les plus talentueux, en l’occurrence, Ghassen Ben Aissa (38 ans), Directeur Général G-Logistics, à la 30ème place ; Fatma Rekik (39 ans), Présidente-directrice Générale du groupe Stifen à la 44ème place ; et Mehdi Doghri (40 ans), Directeur général adjoint de Carte Company, à la 73ème place.

Ce classement qui en est à sa 7ème édition est annuel. Il identifie, et classe les jeunes dirigeants africains de 40 ans et moins qui jouent ou sont appelés à jouer un rôle majeur dans le développement économique du continent.

Les critères retenus dans ce classement sont l’image et la réputation, le parcours et les compétences, le pouvoir et la fonction, l’influence et les réseaux, le potentiel et le leadership.

Seuls les opérateurs économiques issus des 54 pays africains sont retenus dans cette étude.

Les trois premiers lauréats du classement sont Kabiru Rabiu, Directeur Général de Bua Group (40 ans) ; Douda Fall, président-directeur général de Brahams Group (40 ans) ; et Sébastien Kadio-Morokro, Directeur Général Pétro Ivoire…ils sont issus respectivement du Nigéria, de Guinée et de Côte d’Ivoire.

De jeunes leaders d’Algérie, du Maroc, d’Egypte et de Mauritanie figurent, également, dans ce classement.

Gnetnews