Troubles du sommeil chez les Tunisiens, causes et impact sur le quotidien (Dr Mohamed Turki)

« Les troubles du sommeil affectent de plus en plus les Tunisiens (Voir notre article : Les Tunisiens dorment de plus en plus mal, Dr. Meriem Mahbouli en explique les causes et presente des remèdes), notamment avec la persistance de la pandémie du Covid-19. Plusieurs causes psychologiques y sont responsables, comme le stress, la dépression, et l’anxiété…Mais aussi, les personnes souffrantes des pathologies infectieuses, les conséquences du virus, ou bien ceux qui prennent soin d’un parent, ou d’un proche… sont désormais les plus touchés par cette pathologie qui nuit gravement à leur quotidien… ».

C’est ce qu’a affirmé docteur Mohamed Turki, pneumologue, et président de la Société tunisienne de la médecine du sommeil, lors d’un entretien accordé à Gnetnews. Médecin aussi au Centre d’Exploration des Troubles du Sommeil (Polyclinique les jasmins-Tunis), il nous explique l’importance du traitement de cette anomalie.

Comment peut-on définir les troubles du sommeil ?

Selon la classification internationale des troubles du sommeil, ces derniers se répartissent sur 3 groupes principaux : l’insomnie qui altère la qualité du sommeil et engendre chez le patient un décalage horaire. Il y a aussi l’hypersomnie qui se manifeste par un sommeil excessif chronique (la Narcolepsie), ou bien par une somnolence diurne, le ronflement ou l’apnée du sommeil. Cette dernière est caractérisée par un arrêt intermittent de la respiration durant le sommeil. Enfin, il y a les parasomnies, qui entrainent l’apparition des cauchemars, le somnambulisme, et les terreurs nocturnes notamment chez l’enfant.

Quelles sont les causes des troubles du sommeil ?

Les causes de ces pathologies sont soit psychiatriques ou psychologiques. Elles sont liées aussi à l’environnement et à l’hygiène de vie. Les maladies physiologiques et organiques peuvent également être à l’origine de ces troubles.

L’insomnie par exemple, peut se manifester sous deux formes. La première est appelée chronique quand elle dépasse les trois mois. Dans ce cas, elle est nécessairement liée à un trouble psychiatrique comme la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs (TOC), troubles de l’humeur ou la bipolarité…Si ce n’est pas le cas, il faudra chercher une cause organique. Le deuxième type d’insomnie « légère », se manifeste par une absence du sommeil durant une courte durée. Elle est causée généralement par une perturbation de la routine du patient. Dans ce cas, l’insomnie disparait dans quelques semaines…

Quelles sont les personnes les plus touchées par les troubles du sommeil ?

Actuellement, avec la crise sanitaire, plusieurs personnes qui sont guéries du virus consultent à cause des insomnies provoquées par une dépression respiratoire nocturne due aux conséquences du Covid-19. D’autres personnes souffrent de douleurs qui les empêchent de dormir, à cause de pathologies infectieuses et d’autres maladies articulaires douloureuses… En moyenne, 10% de nos patients consultent à cause de l’apnée du sommeil, et viennent pour un suivi et un diagnostic détaillé.

Existe-t-il une étude sur le nombre des Tunisiens qui souffrent de cette pathologie ?

Le centre d’exploration du sommeil est en train d’élaborer une étude basée sur des recherches cliniques, pour cerner le taux des Tunisiens atteints par les troubles du sommeil. Il s’agit d’une pathologie qui doit être prise au sérieux, sachant qu’aux États-Unis par exemple, un américain sur deux souffrirait d’insomnie. En France aussi cette maladie est très fréquente ; 16% des Français déclarent souffrir de cette pathologie.

Quelles sont les conséquences des troubles du sommeil ?

Ces troubles ont des conséquences connectives graves qui affectent directement la vie du patient. Ils entrainent les troubles de la concentration et de la mémoire, l’irritabilité excessive, la nervosité exagérée, les accidents de travail ou domestiques ou encore de la route. Si les troubles du sommeil persistent, ils peuvent avoir des conséquences chaotiques sur la vie du patient, pouvant être à l’origine d’autres pathologies physiologiques, comme l’hypertension artérielle, le diabète, et certains types de cancers…

Comment le Centre d’Exploration des Troubles du Sommeil traite-il ces pathologies ?

Dans le cas des troubles légers, ils peuvent être traités par l’homéopathie ou par la médecine douce, comme l’hypnose qui est très recommandée. En revanche les médicaments contre l’insomnie sont fortement déconseillés. Ils peuvent facilement provoquer la dépendance chez le patient.

Dans d’autres cas sévères, une équipe spécialisée et multidisciplinaire, prend en charge le patient pour voir si des complications cardio-vasculaires, métaboliques et neuropsychiatriques, sont à l’origine de ces troubles.

Durant le diagnostic, différents types d’examens complémentaires, en hospitalisation ou en ambulatoire sont réalisés, comme l’enregistrement d’une vidéo nocturne et diurne pour analyser le sommeil, le rythme de respiration, les mouvements chez l’adulte et chez l’enfant également. D’autres tests de vigilance seront réalisés, des graphies conjointes et successives sur l’oxymétrie (taux d’oxygène dans le sang), la ventilation en pression positive continue (CPAP)…Tout cela, pour repérer la source de ces troubles, quelle que soit sa nature, neurologique, psychologique, environnementale…

Quels conseils donneriez-vous aux personnes concernées par ces maladies ?

Les troubles du sommeil ont de lourdes conséquences sur la vie des malades. Si ces problèmes persistent, ils doivent être traités au plus vite, surtout que le remède existe. Dans la plupart des cas traités par le Centre d’Exploration du Sommeil, les médicaments sont rarement prescrits sauf en cas de nécessité, il faut donc consulter et ne pas laisser cette maladie vous déstabiliser.

Entre temps, il faut opter pour une hygiène de vie saine, une alimentation équilibrée tout en pratiquant une activité physique, pour se détendre.

Propos recueillis par Emna Bhira