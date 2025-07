Tunis accueille les Journées ouvertes sur la formation et l’insertion des jeunes

Les Journées ouvertes sur la formation et l’insertion ont démarré ce mardi 15 juillet 2025 à Tunis, sous l’égide de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en partenariat avec les ministères de la Jeunesse et des Sports, ainsi que de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, Boubaker Bouricha, représentant de l’OIM, a précisé que cette initiative vise les jeunes âgés de 15 à 34 ans, en leur offrant un éventail de programmes adaptés à leurs compétences, leurs aspirations et leurs attentes.

Les participants auront la possibilité de choisir librement le parcours qui correspond le mieux à leur profil, a-t-il expliqué.

Il s’agit de la septième édition de cet événement, déjà organisé dans plusieurs gouvernorats du pays, notamment à Tataouine, Jendouba, Kasserine, Médenine, Sfax et Mahdia.

Les activités se tiennent chaque jour, de 9h00 à 12h00, et offrent aux jeunes une opportunité concrète de découvrir des dispositifs de formation et des pistes d’insertion professionnelle.

Gnetnews