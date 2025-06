Tunis accueille une réunion arabe de haut niveau sur le développement social : la Tunisie plaide pour une coopération renforcée et une diplomatie solidaire

Le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, est intervenu ce lundi 30 juin 2025 à l’ouverture de la Réunion arabe régionale de haut niveau, organisée à Tunis les 30 juin et 1er juillet, dans le cadre des préparatifs du 2e Sommet mondial pour le développement social prévu en novembre prochain au Qatar.

Dans son discours d’ouverture, le chef de la diplomatie tunisienne a souligné l’importance de cette rencontre, inscrite dans une dynamique régionale qui coïncide avec la désignation de l’année 2025, sur instruction du président de la République, comme « année du renforcement de l’action multilatérale et du soutien à la coopération avec le système des Nations Unies ».

Mohamed Ali Nafti a insisté sur l’urgence d’adapter les politiques de développement aux profondes mutations et crises qui secouent aussi bien la région arabe que le reste du monde. Il a plaidé pour des approches inclusives, centrées sur l’éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités et la garantie d’un accès équitable à l’emploi et aux services de base.

Le ministre a également rappelé l’engagement constant de la Tunisie à placer la dimension sociale au cœur de ses politiques publiques, dans l’objectif de bâtir une société équitable, fondée sur la justice, la solidarité et l’égalité des chances.

Réaffirmant la volonté de la Tunisie de jouer un rôle actif dans les préparatifs du sommet de Doha, il a souligné l’importance d’une coordination étroite entre les pays arabes pour faire entendre une voix commune en matière de développement social à l’échelle internationale.

En conclusion, le ministre a évoqué la situation dramatique du peuple palestinien, qualifiée de guerre génocidaire, appelant la communauté internationale à un sursaut de conscience et à des actions concrètes pour restaurer les droits légitimes des Palestiniens, notamment la création d’un État souverain avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.

