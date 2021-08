Tunis El Manar au top 1000 des meilleures universités dans le monde

L’Université de Tunis El Manar fait partie du Top 900-1000 des meilleures universités au monde, pour la 4ème année consécutive. Elle est la seule université maghrébine classée et figure parmi les 18 universités africaines et les 15 universités des pays arabes selon les résultats du fameux Shanghai Ranking pour cette année, publié le 15 Aout 2021.

L’UTM est classée entre la 901e et 1000e place, au niveau global. Elle figure dans le top 401-500 en mathématiques, 301-500 en génie mécanique, 201-300 en sciences vétérinaires, 401-500 en médecine clinique, et 301-400 en matière de santé publique ce qui lui permet d’être classée 1ère en Tunisie et au Maghreb.

L’Université de Tunis El Manar a figuré pour la première fois de l’histoire des universités tunisiennes dans le classement de Shanghai pour l’année 2018 dans le top 900-1000. Elle a gardé sa place au niveau globale durant quatre années consécutives, et elle a également réussi à se placer à la tête du classement de Shanghai des universités tunisiennes et maghrébines.

Le classement de Shanghai se base sur des critères dont les prix Nobel ou médailles Fields obtenus par les anciens élèves ou professeurs, les chercheurs les plus cités dans leurs catégories, les papiers publiés dans les revues les plus prestigieuses « Nature » et « Science » ou indexés dans Science Citation Index-Expanded et Social Science Citation Index, etc…

D’après Communiqué