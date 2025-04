Tunis et Riyad misent sur la coopération sanitaire et l’excellence médicale

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mardi 22 avril 2025, au Palais de Carthage, le Dr Abdullah bin Abdulaziz Al Rabeeah, conseiller à la Cour royale d’Arabie saoudite et superviseur général du Centre King Salman pour le secours et l’action humanitaire, en visite officielle en Tunisie.

Cette rencontre a été l’occasion pour le chef de l’État de saluer la solidité des relations tuniso-saoudiennes, qualifiées de fraternelles, et de réaffirmer la volonté commune de renforcer davantage la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment le secteur de la santé.

Kaïs Saïed a mis en avant l’excellence des compétences médicales dans les deux pays, rappelant que des spécialistes tunisiens et saoudiens sont régulièrement sollicités pour effectuer des interventions chirurgicales complexes, parfois même dans les pays les plus avancés en matière de médecine. À titre d’exemple, il a évoqué les délicates opérations de séparation de jumeaux siamois, réalisées avec un savoir-faire reconnu à l’international.

Le président a insisté sur la portée humaine et symbolique de cette collaboration. Selon lui, ce partenariat repose sur des valeurs universelles et partagées, et illustre la capacité des pays arabes à s’imposer sur la scène mondiale grâce à leurs compétences et à leur esprit d’innovation.

« Lorsqu’un médecin tunisien ou saoudien est invité à opérer à l’étranger, c’est une reconnaissance mondiale de notre savoir-faire. Et cette reconnaissance devient plus forte encore lorsque nous unissons nos forces », a-t-il affirmé, appelant à une solidarité accrue pour faire rayonner les talents du monde arabe.

Gnetnews