Tunisie/ TDS 2022 : « La digitalisation est une solution salutaire pour l’économie nationale » (Abassi)

Le Tunisia Digital Summit a ouvert ses portes ce mercredi 22 juin pour sa 6ème édition à l’hôtel Laico. Devenu un rendez-vous incontournable des acteurs du secteur digital, cet évènement qui se poursuivra jusqu’au jeudi 23 juin, a pour thème cette année « a maturité digitale ».

En tout, 9 panels, 15 keynote et 19 workshops rythmeront ces deux jours afin de découvrir les nouvelles solutions digitales. Par ailleurs, 40 exposants start-uppers labellisés sont également venus exposer leurs produits et profiter de rencontre B2B avec de potentiels clients.

Pour Skander Haddar, « la digitalisation n’est plus un choix mais une obligation ». Il explique dans ce sens, que la digitalisation des administrations et des entreprises publiques et privées doit être au cœur des priorités des politiques menées par l’Etat. « Il s’agit là d’une nécessité pour le développement de l’économie tunisienne et une solution pour sortir de la crise », a-t-il déclaré.

« Le passage au digital peut avoir un véritable impact sur la vie des citoyens, notamment dans leurs rapports avec les services administratifs mais aussi avec les entreprises privées », a-t-il ajouté.

Haddar a également affirmé que le domaine des nouvelles technologies constitue un levier important pour l’emploi des jeunes grâce notamment au développement des start-up.

« Le fait que nous ayons aujourd’hui une quarantaine de start-up labellisées qui exposent montre que l’écosystème digital en Tunisie est en plein ébullition. Avec ce TDS, nous leur permettons d’avoir accès à des marchés potentiels », conclut-il.

Pour l’ouverture de cette 6ème édition du Tunisia Digital Summit, Marouane El Abassi, gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, a affiché le soutien de la BCT à la transition digitale de la Tunisie.

« La digitalisation est une des solutions qui sera salutaire pour l’économie nationale. La BCT croit fermement en l’émergence d’une nouvelle génération qui pourra contribuer efficacement au sauvetage de l’économie tunisienne à travers la digitalisation et le développement de solutions innovantes ».

Le gouverneur de la BCT a tout de même pointé un certain ralentissement dans cette transition digitale en raison de la crise économique que travers le pays. Pour autant, il a rappelé que la Banque centrale de Tunisie avait officiellement intégré le système de paiement mobile « qui permettra de renforcer l’inclusion financière et de démocratiser les transactions digitales dans le pays », a-t-il souligné lors d’une déclaration à la presse.

A ce stade, six banques tunisiennes, publiques et privées, ainsi qu’un établissement de paiement ont adhéré au switch mobile national, a-t-il précisé, ajoutant que toutes les banques l’intégreront d’ici quelques mois.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus les déclarations de Skander Haddar et Marouane El Abassi.

Wissal Ayadi