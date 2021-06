Tunisie : 11 dÃ©lÃ©gations Ã  la Manouba, Bizerte, Nabeulâ€¦connaissent une incidence de plus de 400 cas sur 100 mille habitants

Tunisie : 11 délégations à la Manouba, Bizerte, Nabeul…connaissent une incidence de plus de 400 cas sur 100 mille habitants

Outre les quatre gouvernorats où l’incidence du Covid-19 dépasse les 400 cas pour 100 mille habitants (Kairouan, Béjà, Zaghouan et Siliana), le ministère de la Santé dévoile ce jeudi 24 juin la liste des délégations appartenant à 07 autres gouvernorats, où le virus connait une forte propagation (plus de 400 cas pour 100 mille habitants).

*Gouvernorat de la Manouba : Manouba et Tebourba

*Gouvernorat de Nabeul : Nabeul

*Gouvernorat de Bizerte : Joumine

*Gouvernorat du Kef : Le Kef-Est, et le Kef-Ouest ;

*Gouvernorat de Sidi Bouzid : Sidi Bouzid, Meknassi, et Saïda ;

*Gouvernorat de Médenine : Ben Guerdane

*Gouvernorat de Tataouine : Remeda

A noter que le taux d’alerte très élevé est estimé à 100 cas pour 100 mille habitants ; le taux d’alerte élevé entre 50 et 100 cas pour 100 mille habitants et le taux d’alerte moyen entre 10 et 50 cas pour 100 mille habitants.

Le ministère de la Santé presse les citoyens à s’en tenir aux mesures de prévention, et à l’application des protocoles sanitaires pour maîtriser la propagation du virus, et briser les chaînes de transmission.

La Tunisie fait face à une nouvelle vague pandémique où les trois variants féroces (indien, brésilien, et britannique) sont, désormais, présents sur son territoire.

