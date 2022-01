Tunisie : 11,6 millions de dinars alloués à la préparation du recensement général de la population

Le gouvernement a alloué 11,6 millions de dinars dans le budget de l’Etat de 2022, à la préparation du recensement général de la population de l’année 2024, dans le cadre des fonds affectés au développement du ministère de l’Economie et de la Planification.

Le rapport des motifs relatif au budget de l’État de l’année 2022 indique, au chapitre du ministère de l’Économie et de la Planification, que le budget consacré au recensement avoisine les 141,6 millions de dinars, rapporte la TAP.

Le gouvernement a alloué des dépenses de développement dans la limite de 813,8 millions de dinars, au titre des interventions du secteur, contre 803 millions de dinars inscrits au budget de 2021, soit une augmentation de près de 1,3 %.

Le ministère de l’Économie et de la Planification consacrera 330,5 millions de dinars pour l’amélioration des conditions de vie dans les régions prioritaires, et la contribution à la mise à disposition des commodités de base, à l’instar de l’éclairage public, l’eau potable, l’amélioration du logement et la formation professionnelle.

Les chantiers régionaux vont bénéficier d’un montant de 244 millions de dinars pour payer les travailleurs et les cotisations sociales. Une somme de 30 millions de dinars sera allouée aux fonds d’autofinancement, dits « fonds de démarrage », outre la poursuite de réalisation des programmes de développement intégré.

