Tunisie : 1427 candidats aux législatives du 17 décembre, en attendant les listes définitives

L’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) annonce ce vendredi 28 Octobre, que 1427 candidats se sont présentés aux législatives du 17 décembre 2022, à la date d’hier, jeudi 27 Octobre, après la fermeture des bureaux dédiés.

Les postulants pour un siège dans la future assemblée sont, dans leur écrasante majorité, des hommes (1213), contre 214 femmes.

Hier, jeudi 27 Octobre, est le dernier délai du dépôt des candidatures, de la période de prolongation de trois jours décidée par l’instance électorale de mardi à jeudi.

Les listes définitives des candidats au prochain scrutin seront affichées au plus tard, le 03 novembre, au siège de l’ISIE et publiées, dans la foulée, sur son site électronique.

L’instance supérieure indépendante pour les élections ouvre ce vendredi 28 octobre une période exceptionnelle, pour la mise à jour des listes électorales. Elle se poursuit jusqu’à 20 novembre et permet aux électeurs de vérifier leurs centres de vote et leurs nouvelles circonscriptions électorales si nécessaire, et actualiser, le cas échéant, les bureaux de vote.

