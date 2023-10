La situation se dégrade de jour en jour à Gaza, informations sur le déblocage de l’aide humanitaire

Une flotte estimée à 150 camions chargés d’aides humanitaires et médicales a démarré, d’une manière surprise, de la ville égyptienne, el-Arish, à 2 heures du matin de ce mardi, en direction du point de passage de Rafah, à 50 km environ, et ce concomitamment, avec un déploiement massif de l’armée égyptienne, sur les frontières égyptiennes avec la bande de Gaza, comme l’ont confié des témoins oculaires, à l’agence de presse allemande (DPA).

Une source sécuritaire égyptienne a déclaré à DPA, que les autorités égyptiennes ont ordonné à un responsable du croissant rouge égyptien, au Nord de Sina, d’acheminer immédiatement les camions d’el-Arish vers le point de passage de Rafah ce mardi à 2h (heure locale).

Les camions ont pris effectivement la direction de point de passage frontalier, le seul séparant l’Egypte de l’enclave palestinienne, devant être ouvert ce mardi matin, pour faire entrer les aides.

La situation humanitaire s’est, grandement, détériorée dans la bande de Gaza, confrontée à des raids israéliens aveugles et incessants, depuis une dizaine de jours, réduisant des quartiers entiers en champs de ruines, et faisant des milliers de martyrs et de blessés, outre le manque de nourriture, et les coupures récurrentes d’électricité, d’eau et de fuel, menaçant d’arrêt des hôpitaux, lesquels sont confrontés à une situation chaotique, submergés, qu’ils sont, par un afflux, sans précédent, de blessés et de corps.

