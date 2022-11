Tunisie : 17 opérations d’émigration clandestine avortées pendant une seule nuit

Des unités relevant des districts maritimes de la garde nationale du Centre et du Sahel sont parvenues dans la nuit du 09 au 10 novembre, à avorter 17 opérations de franchissement illégal des frontières et de secourir et de sauver 794 migrants, indique ce soir le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

*District de la garde maritime du centre :

Les unités du district maritime de Sfax, Kerkennah et de Mehdia sont parvenues pendant la même nuit, à avorter 15 opérations de franchissement illégal des frontières et à secourir 766 migrants dont 751, issus de nationalités subsahariennes, et les autres Tunisiens, après que leurs embarcations ont chaviré au large de la mer.

*District de la garde maritime du Sahel :

Les unités relevant des districts de la garde maritime de Nabeul et de Monastir ont réussi à déjouer deux opérations d’émigration clandestine, à secourir et à sauver 28 migrants, dont 25 de nationalité subsaharienne, et les autres Tunisiens après le naufrage de leurs embarcations.

Le parquet a ordonné de prendre les mesures nécessaires à leur sujet

Gnetnews