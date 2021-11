Tunisie : 174 000 doses de vaccin administrÃ©es la 7Ã¨me journÃ©e de vaccination massive

Tunisie : 174 000 doses de vaccin administrées la 7ème journée de vaccination massive

Le ministère de la Santé annonce que 174 000 doses de vaccin ont été administrées hier, dimanche 21 novembre, 7ème journée de vaccination massive à travers l’ensemble du territoire national.

Cette journée de vaccination massive qui intervient à un mois de l’entrée en vigueur de l’obligation du passeport vaccinal, à l’entrée des lieux publics, le 22 décembre prochain, s’est déroulée dans 354 centres, aménagés pour la circonstance.

Nabeul, Sfax et Tunis étaient les trois gouvernorats qui ont connu la plus grande affluence, avec respectivement, 16 277, 14 419, et 12 737 vaccins inoculés.

Les trois régions où l’affluence était timide sont Tozeur (1593), Tataouine (2242), et Zaghouan (2322).

Ces chiffres ont été arrêtés à 16 heures, heure de la fermeture des centres de vaccination ayant ouvert à 8h du matin.

Cette septième journée était destinée aux personnes âgées de plus de 18 ans, inscrites ou non sur la plateforme Evax. Les uns ont reçu la première dose, les autres ayant manqué leur rendez-vous ou n’ayant pas reçu un SMS se sont vus administrer la 2ème dose, et les plus de 50 ans ont reçu la 3ème dose de l’injection anti-covid.

Gnetnews