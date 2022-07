Tunisie : 2/3 de citoyens considèrent que les libertés d’expression et d’appartenance politique sont respectées

Quelque 2/3 des Tunisiens considèrent que les libertés d’expression et d’appartenance politique sont respectées, alors que 1/3 estime que les principes des droits de l’homme et d’équité sont respectés, selon les résultats de l’enquête nationale sur la perception des habitants à l’égard de la Sécurité, des Libertés et de la Gouvernance Locale.

Cette enquête réalisée, dans sa 3ème édition, par l’Institut National de la Statistique (INS), en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), mesure la confiance envers les services publics, tels que la santé (55%), l’éducation (77%), la justice (46,5%), les services de sécurité (61,2%), les services fiscaux (74,2%) et la douane (49,4%).

L’enquête aborde aussi la perception par la population de la sécurité dans les espaces publics (ressentie par neuf hommes sur dix et trois femmes sur quatre), ainsi que de la corruption (que 61.2% des habitants dénoncent comme présente dans la plupart des secteurs).

S’agissant de l’appréciation de l’efficacité des efforts déployés par l’Etat pour lutter contre ces phénomènes, elle est jugée comme bonne à moyenne par 74% des répondants en ce qui concerne la sécurité publique et 52.7% en ce qui concerne la lutte contre la corruption.

L’enquête porte sur un échantillon de 10.155 ménages, soit 18.000 répondants, répartis sur l’ensemble du territoire national. Elle est la troisième du genre ; ses deux premières éditions ont été menées en 2014 et 2017.

Par rapport aux éditions précédentes, l’enquête couvre également la population non-tunisienne résidente en Tunisie. Elle vise à fournir des données probantes d’aide à la décision dans la conception des politiques et programmes publics en matière de bonne gouvernance aux niveaux national et local, selon l’INS.