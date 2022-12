Tunisie : 2023 sera l’annÃ©e de la propretÃ© dans tous les gouvernorats de la rÃ©publique (ministre)

Tunisie : 2023 sera l’année de la propreté dans tous les gouvernorats de la république (ministre)

La ministre de l’Environnement, Leïla Chikhaoui, a déclaré ce vendredi 30 décembre, que l’année 2023, sera l’année de la propreté dans l’ensemble de gouvernorats de la république.

Réalisée, dans le cadre du programme Clean up Year, Cette opération sera placée sous l’égide de la présidence du gouvernement, avec l’appui des ministères et municipalités, a-t-elle souligné, lors d’une conférence de presse, relayée par les radios locales.

Cette initiative coup de propre vise à renforcer la conscience environnementale, et à inciter les citoyens, administrations centrales et locales, entreprises publiques, organisations non gouvernementales, associations et autres intervenants à y prendre part tout au long de 2023.

La nouvelle année verra la plantation d’arbres dans tous les gouvernorats, a-t-elle promis.

Chikhaoui a ajouté que le ministère de l’Environnement s’évertue à mettre en œuvre une stratégie nationale en vue de s’adapter aux changements climatiques, en collaboration avec de nombreux ministères.

Gnetnews