Tunisie : 30 cas du variant anglais dÃ©tectÃ©s dans 04 gouvernorats, demain arrivÃ©e du vaccin Pfizer Biontech

Tunisie : 30 cas du variant anglais détectés dans 04 gouvernorats, demain arrivée du vaccin Pfizer Biontech

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a affirmé ce mardi 16 mars que l’évolution de la situation épidémiologique en Tunisie, présente des indicateurs positifs.

Lors d’une conférence de presse tenue ce matin au siège du ministère de la Santé, consacrée à l’évolution de l’épidémie du Covid-19 et à la campagne nationale de vaccination, le ministre a énuméré ces indicateurs en comparant la situation de la semaine dernière, à celle de février dernier :

*La moyenne des décès passe de 41 le mois écoulé, à 24 ;

*Le taux de positivité des analyses de 20 % à 14 % ;

*Le taux d’occupation des lits de réanimation de 85 % à 65 %

*Le taux d’occupation des lits Oxygène de 65 % à 34 %.

En dépit de cette amélioration, les risques persistent notamment avec le rebond de la pandémie dans le monde et l’apparition de nouveaux variants, particulièrement le variant anglais, connu par sa forte contagiosité.

30 cas infectés au variant britannique ont été détectés en Tunisie, à Tunis, Kasserine, Siliana et Béjà…ce qui fait planer le risque d’un nouveau départ à la hausse de l’épidémie, a-t-il prévenu, appelant à continuer à prendre les précautions et à respecter mesures de prévention, dont la distanciation physique et le port du masque…

Libre consentement et équité

Le ministre a plaidé en faveur de la vaccination, dont la réussite permettra le retour à une vie normale, exhortant les cadres de santé et l’ensemble des Tunisiens à adhérer à cette campagne d’immunisation, en s’inscrivant en grand nombre sur plateforme Evax.

La Tunisie compte 25 centres de vaccination implantés dans tous les gouvernorats, Médenine en abrite deux.

La capacité de vaccination de l’ensemble de ces centre est 25 mille citoyens/ jour. L’objectif assigné est de vacciner 50 % de la population à la fin de l’année.

Il a encore indiqué que sur 9719 personnes convoquées hier pour la vaccination, 3041 se sont présentées auxdits centres, dont 1086 ont reporté le vaccin pour différentes raisons, et 1955 ont été vaccinés.

La vaccination a pour but de réduire les cas graves, les décès et les répercussions sociales, économiques et psychiques de l’épidémie.

Le ministre a rappelé les cinq priorités de cette campagne :

*Personnel de santé de première ligne face au Covid, et personnes âgées de plus de 75 ans ;

*Soignants et personnes âgées de plus de 60 ans, avec comorbidité

*Secteurs vitaux, personnel de santé et citoyens souffrant de maladies chroniques

*Cas contact des personnes ayant contracté le virus ;

*Tout citoyen de plus de 18 ans, qu’il soit malade ou non.

Les principes présidant à la vaccination sont la gratuité, le libre-consentement et l’équité.

Faouzi Mehdi a fait état, à cet effet, de coordination avec l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS), afin de faire en sorte que les Tunisiens des zones éloignées soient inscrits et vaccinés contre le virus.

Le ministre a annoncé que la Tunisie allait recevoir probablement demain un lot de 93 600 doses de vaccins Pfizer-BionTech dans le cadre du mécanisme Covax, et recevra de suite, 136 800 doses de vaccin AstraZeneca, 200 mille doses du vaccin Sinovac, un lot de 100 mille doses de vaccins Pfizer, etc. D’autres contingents de la fameuse injection sont attendus les prochains mois, a-t-il fait savoir.

Gnetnews