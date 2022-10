Tunisie : 30 % des vêtements importés sont en provenance de Turquie

Les exportations du secteur Textile-Habillement ont augmenté de +11,69% en dinars, de +11,18% en euros au cours des 9 mois de l’année 2022, annonce le Centre Technique du Textile, dans sa publication mensuelle.

Les exportations enregistrent une baisse de -27,24% en poids comparativement à la même période de 2021.

Parallèlement, les importations augmentent de +29,22% en DT, de +28,63% en euros et reculent de -16,06% en poids.

Pour la filière habillement, les vêtements en chaîne et en trame se sont accrus de + 18,00 % en dinars, et 12,82 % en tonnes. Les vêtements en maille sont en progression de + 34,85 % et de 24,49 % en maille, précise le CETTEX.

Les importations textile-habillement destinées au marché local sont, pour ce qui est du fibre, en augmentation de 85,78 % en DT, et de 36,77 en tonnes. Le Bangladesh, premier fournisseur du marché local en fibre, a multiplié ses ventes à 4 fois, suivi par la Turquie et la Chine, en baisse respectivement de 20,65 % et de 16,66 %.

Les importations de vêtements sont en hausse de 23,52 % en dinars, et 7,82 % en poids.

Près de 30 % de ces vêtements sont importés de Turquie, avec +de 17,30 % en dinars. Les vêtements importés de chine sont en hausse de 2,01 %.