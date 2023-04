Tunisie : 51 enfants rapatriÃ©s des zones de conflit et des demandes pour le retour de 120 autres (Amel Belhaj Moussa)

Tunisie : 51 enfants rapatriés des zones de conflit et des demandes pour le retour de 120 autres (Amel Belhaj Moussa)

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, a déclaré que la Tunisie était parvenue, les dernières années, à rapatrier 51 enfants des zones de conflit, répartis en 16 filles et 35 garçons, âgés de 5 à 17 ans, en les réintégrant au sein de leur famille élargie, en vertu de dispositions émises par les juges de famille, et en coordination continue avec les délégués de protection de l’enfance et des structures du ministère des Affaires sociales.

Ces enfants ont été pris en charge par les services de pédopsychiatrie, et un soutien social leur a été assuré, a-t-elle souligné en substance.

Présidant ce mardi 25 avril, la cérémonie de lancement du document de référence des processus de prise en charge et de réintégration des enfants de retour des foyers de tension, elle a indiqué que 41 enfants étaient inscrits dans le cursus scolaire ordinaire, à l’école primaire, trois enfants dans les jardins d’enfants publics, et 07 enfants bénéficieront du programme de réhabilitation et de formation professionnelle.

Le ralliement des enfants de retour des zones de conflit de leur famille élargie, sans avoir recours aux établissements publics de prise en charge et d’hébergement, reflète le souhait des familles des enfants à protéger leurs enfants, et assurer la réussite de leur retour et leur réintégration au sein de leur environnement.

Amel Belhaj Moussa a ajouté que les services de son ministère ont enregistré, à cette date, des demandes de retour de près de 120 enfants, émanant, essentiellement, des grands-mères et grands-pères maternels et paternels dans différents gouvernorats du pays. La coordination est en cours, à leur sujet, avec le ministère des Affaires étrangères, a-t-elle dit, affirmant la détermination à accélérer et à bien préparer leur retour.

Gnetnews