Tunisie : 71.81 % du budget de la prÃ©sidence du gouvernement allouÃ© aux dÃ©penses salariales

Tunisie : 71.81 % du budget de la présidence du gouvernement alloué aux dépenses salariales

La commission d’organisation de l’administration, de la numérisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption a tenu hier, lundi 13 novembre, une audition des représentants de la Kasbah, au sujet du projet du budget de la présidence du gouvernement de 2024.

La directrice du cabinet du chef du gouvernement, Samia Charfi, a présenté une exposé sur la vision stratégique du budget de la Kasbah du nouvel exercice, lequel repose sur le développement des mécanismes de bonne gouvernance, la réforme de l’administration, l’amélioration des prestations rendues au citoyen, et la gouvernance des entreprises publiques en vue d’en assurer la pérennité, et d’en améliorer les ressources propres.

Ce budget repose sur la rationalisation des ressources naturelles, en veillant à leur bonne affectation afin d’instaurer un développement durable et équitable entre les différentes catégories sociales, a-t-elle souligné.

La présidence du gouvernement veille « à garantir l’efficacité et la continuité des services publics, à gérer les rouages de l’administration, et à coordonner avec les parties concernées, en vue de mettre en oeuvre une série de stratégies nationales, dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique générale de l’Etat, conformément aux orientations et aux choix fixés par le président de la république », a-t-elle souligné.

La cheffe de cabinet a affirmé que cette stratégie englobe différents domaines, liés notamment à la modernisation de l’administration, la mise en oeuvre des politiques publiques en matière de partenariat public/ privé, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, outre le développement de la relation avec la société civile et la préservation de la mémoire nationale. Il a été aussi question de la vision Tunisie 2035, fondée sur un nouveau modèle de développement, lequel repose sur le renouveau, l’intégration et la durabilité.

Le budget de la présidence du gouvernement 2024 avoisine les 302 272 millions de dinars, répartis entre 71.81 % affectés aux dépenses salariales, 7.75 % aux dépenses de fonctionnement, 18.65 % aux dépenses d’intervention. Alors que les dépenses d’investissement sont estimées à 1.79 %.

Gnetnews