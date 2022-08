Tunisie : 82 projets d’un financement de 2.7 milliards de dollars soumis Ã  la Ticad 08

Tunisie : 82 projets d’un financement de 2.7 milliards de dollars soumis à la Ticad 08

Le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie tuniso-japonaise, Hédi Ben Abbes, a indiqué que le volume des financements des projets, qui seront soumis à la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, Ticad 08, s’élève à 2.7 milliards de dollars.

Dans une déclaration à Assabah, il a fait état de 82 projets dans plusieurs secteurs à l’instar de la santé, des composants automobiles, et des énergies renouvelables.

La Tunisie abritera les 27 et 28 août courant ce rendez-vous afro-nippon, d’envergure internationale, en présence du Premier ministre japonais, des chefs d’Etat et de gouvernement africains, ainsi que d’investisseurs africains, japonais et tunisiens.

Les travaux se dérouleront à la Cité de la Culture et au palais des congrès, la conférence au sommet et le forum économique en sont les points d’orgue. Plusieurs activités parallèles se tiendront en marge de la conférence.

Gnetnews