Tunisie : A partir de ce vendredi, nouveaux horaires du Couvre-feu, interdiction de la circulation entre gouvernorats et autres restrictions

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a annoncé de nouvelles restrictions pour maîtriser la propagation du Coronavirus qui connait un rebond grave en Tunisie, ainsi que dans plusieurs pays du monde.

Ces mesures dévoilées hier, jeudi 29 octobre à l’aube, à l’issue de la réunion de l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, portent sur :

-L’instauration d’un couvre-feu à partir de ce vendredi 30 octobre sur tout le territoire national, à travers un appel aux gouverneurs de prendre une telle disposition, selon les horaires suivants :

*de lundi à vendredi : de 20h à 5h du matin

*Samedi et dimanche : de 19h à 5h du matin

-Interdiction de la circulation entre les gouvernorats sauf pour nécessité de travail, ou cas exceptionnels pouvant être justifiés, les étudiants sont exceptés de cette mesure…

-Fermeture des cafés et restaurants à partir de 16 heures, en respectant la capacité d’accueil limité à 30 % dans l’espace fermé, et 50 % dans les espaces ouverts, avec l’organisation de campagnes de contrôle quotidiennes et intensives, au niveau de toutes les délégations, et la fermeture immédiate de tous les locaux enfreignant ces dispositions ;

-Suspension des cours dans les écoles, collèges et lycées depuis le mercredi 28 octobre après la fin des cours, jusqu’à dimanche 08 novembre ; ces vacances seront consacrées à la désinfection de l’ensemble des établissements éducatifs, avec la reprise des cours le lundi 09 novembre 2020.

-Enseignement à distance dans l’ensemble des établissements d’enseignement supérieur, avec la possibilité de mettre tous les moyens logistiques des universités à la disposition des étudiants, tout en maintenant ouverts les foyers et restaurants universitaires ;

-Interdiction de toutes les manifestations publiques et privées, sous toutes leurs formes, à compter de vendredi 30 octobre jusqu’à dimanche 15 novembre 2020.

-Interdiction de tous les rassemblements, dépassant les 04 personnes dans les lieux publics, à l’exception des moyens de transport ;

-Suspension des prières dans les mosquées jusqu’au 15 novembre.

-Maintien des horaires administratifs exceptionnels jusqu’au 15 novembre 2020.

– Les achats liés à la lutte contre le Coronavirus seront exceptés du décret organisant les marchés publics. Une commission spéciale présidée par le directeur général de la santé militaire sera chargée de supervision en la matière.

-Nécessité de s’en tenir à la distanciation physique, au port du masque tout en maintenant les dispositions dissuasives contre l’ensemble des contrevenants.

Gnetnews