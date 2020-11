Le couvre-feu asphyxie les routes de Tunis, vivement la révision des horaires

Cette semaine a battu tous les records en matière de bouchons à Tunis. Le soir, ce sont des milliers de véhicules qui se bousculent sur nos routes exigües pour tenter d’arriver à destination avant 20 h, l’heure à partir de laquelle, il est strictement proscrit de circuler à Tunis, comme dans l’ensemble des gouvernorats du pays ; une mesure parmi tant d’autres décrétées par le gouvernement pour prévenir les rassemblements nocturnes, et endiguer la propagation du coronavirus.

Instauré, il y a une quinzaine de jours, depuis le vendredi 30 octobre sur l’ensemble du territoire national, selon les horaires suivants : de lundi à vendredi : de 20h à 5h du matin, et les Samedi et dimanche : de 19h à 5h du matin ; le couvre-feu a chamboulé les habitudes des Tunisiens, et a obligé une armada de travailleurs, de rentrer avant 20 h, ce qui n’est pas évident.

Dès lors, les heures de sortie des bureaux se chevauchent, et tout le monde se retrouve sur le chemin du retour en même temps. La fermeture des cafés et restaurants à 16 heures n’arrange en rien les choses. Le maintien des horaires exceptionnels dans l’administration avec le dispatching du personnel en deux groupes sur les séances du matin et de l’après-midi n’y font rien.

Le spectacle est le même sur la plupart des axes routiers, l’afflux des véhicules est impressionnant, les nerfs des automobilistes sont mis à rude à épreuve et les agents de circulation débordés ne savent plus où donner de la tête. Une révision des horaires du couvre-feu, en le commençant à 21 heures en milieu de semaine, au lieu de 20 heures, pourrait contribuer à écrêter la pointe, à décongestionner le trafic, et à faciliter, un tant soit peu, le chemin de retour.

A défaut, regagner son domicile avant 20 heures, avec toute la concentration que connait la capitale, relèverait de la gageure.

Gnetnews