Tunisie : A propos de la couverture médiatique des plénières consacrées à l’examen du budget de l’Etat

Le centre de presse de l’Assemblée des représentants du peuple annonce ce lundi 13 novembre que la couverture des séances plénières, consacrées à l’examen du projet du budget de l’Etat de l’année 2024, est possible pour l’ensemble des médias nationaux, écrits, audiovisuels, et aux correspondants de la presse arabe et internationale accrédités en Tunisie.

Ces plénières se dérouleront du 17 novembre au 07 décembre 2023, selon le calendrier préétabli, publié sur le site de l’Assemblée, détaillant les procédures à suivre par les médias pour couvrir le rituel budgétaire de la fin de l’année.

Le marathon budgétaire commence par une plénière consacrée à la déclaration du gouvernement, autour du projet du budget de l’Etat et de la balance économique, présentée par le chef du gouvernement, Ahmed Hachani. Il sera clos par la discussion et l’adoption de la loi de finances.

Gnetnews