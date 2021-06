Tunisie : A son 40Ã¨me anniversaire, Ennadha appelle Ã  la solidaritÃ© entre Carthage, le Bardo et la Kasbah

Tunisie : A son 40ème anniversaire, Ennadha appelle à la solidarité entre Carthage, le Bardo et la Kasbah

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ; et président d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, a affirmé ce week-end que la Tunisie doit parler d’une seule voix au reste du monde.

Intervenant à l’ouverture de la conférence économique organisée samedi dernier par son mouvement, Ghannouchi a appelé à exploiter à bon escient « la position stratégique de la Tunisie », signalant que « le pays a des partisans à l’étranger, en Europe et dans le monde arabe, et les Tunisiens doivent parler au monde d’une seule voix ».

« Les déclarations des responsables, notamment lorsqu’ils se trouvent à l’étranger, ne doivent pas être contradictoires, et devront donner une image incitant à traiter avec la Tunisie, à y investir et à lui accorder des emprunts », a-t-il souligné en substance.

Ce faisant, le mouvement Ennahdha appelle à « la solidarité entre les centres du pouvoir de Carthage, Bardo et de la Kasbah, en transcendant les querelles politiques aigües, et les surenchères vaines et inutiles ».

Dans un communiqué rendu public hier, dimanche 06 juin à l’occasion du 40ème anniversaire de sa création (06 Juin 1981), le mouvement appelle, par ailleurs, à prendre soins de l’expérience démocratique naissante, et « à s’éloigner des discours populistes et irresponsables ne tenant pas compte des intérêts suprêmes du pays ».

Le parti préconise, par ailleurs, « un dialogue national sans exclusion, pour consolider le partenariat politique en matière de gestion des affaires, et s’accorder autour des solutions idoines pour relever les défis socioéconomiques qui vont en s’approfondissant au fil du temps ».

Le mouvement considère que « la stabilité politique est parmi les conditions sine qua non pour parvenir au redressement économique escompté, en permettant au gouvernement de mettre en exécution les réformes, et de remettre en marche la machine de production pour la création des richesses et la relance de la croissance ».

« La situation sanitaire, et socioéconomique extrêmement difficile, requiert une solidarité nationale aux différents niveaux, et entre tous les secteurs en vue de partager les charges et les sacrifices, et d’alléger les effets de la crise sur les catégories démunies », souligne Ennahdha.

Les réformes économiques urgentes devraient être accompagnées par les mesures nécessaires, afin qu’elles atteignent leurs objectifs quant à arrêter l’hémorragie des finances publiques, sans qu’elles ne touchent les intérêts des plus démunis, estime-t-il.

Le mouvement salue, à cette occasion, « les personnalités, organisations et composantes de la société civile qui militent pour les valeurs de coexistence pour le rejet de l’exclusion et du takfir, et pour contrer toute propension au despotisme et à la dictature ».

Comme il salue « les amis de la Tunisie, parmi les pays frères et amis, soucieux de consolider le processus démocratique dans le pays, et de répondre à ses besoins financiers et économiques ».

Gnetnews