Tunisie : A trois jours de l’été, les températures repartent à la hausse

A trois jours de l’été, le dimanche 30 Mai 2021, selon le calendrier agraire ; le mercure repart ce jeudi à la hausse.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit des températures en légère hausse, aujourd’hui, comprises entre 27 et 32° au Nord, au Centre et au Sud-est, et entre 35 et 40° dans le reste des régions.

Le ciel sera partiellement nuageux dans la plupart des régions, avec la possibilité de la formation de foyers orageux l’après-midi sur les hauteurs ouest, qui seront accompagnés de pluies éparses localement.

Le vent est globalement modéré, et la mer sera peu agitée à agitée.

Gnetnews