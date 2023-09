Tunisie : Abdelkarim Harouni placé en résidence surveillée

Le Front de salut national (FSN) confirme l’assignation à résidence du dirigeant d’Ennahdha, Abdlekarim Harouni, à son domicile.

« Une patrouille sécuritaire a prévenu le président du conseil de la Choura d’Ennahdha, Abdelkarim Harouni, de son placement en résidence surveillée à compter de la nuit du samedi. Cette décision est intervenue des heures avant la la réunion de Majless el-Choura (conseil consultatif) du mouvement, le dimanche 03 septembre, en vue d’examiner la tenue du congrès d’Ennahdha cet automne », indique le FSN dans un communiqué, paru dans la nuit du samedi.

Le FSN qui exprime « sa totale solidarité avec Abdelkarim Harouni, le mouvement Ennahdha et ses institutions souveraines », considère « ce nouveau pas, comme l’un des maillons de l’atteinte à la démocratie et aux libertés en Tunisie, et une tentative claire de s’immiscer dans la vie intérieure des partis, et d’influencer leurs décisions souveraines ».

Gnetnews